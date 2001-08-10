В Холмске прокуратура заставила коммунальщиков дать воду людям

Холмской городской прокуратурой проверено соблюдение требований федерального законодательства при прохождении отопительного сезона.

Как сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, установлено, что управляющая компания ООО «Управдом» ненадлежащим образом содержит и обслуживает помещения общего пользования многоквартирного жилого дома № 102 по ул. Советской г. Холмска, а именно вследствие отсутствия изоляции системы водоснабжения дома и замерзания воды прекращена подача холодного водоснабжения, что привело к нарушению прав граждан на получение качественных коммунальных услуг.

В целях устранения выявленных нарушений прокурором в адрес руководителя управляющей компании внесено представление.

В отношении ООО «Управдом» и его руководителя возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (управление многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Материалы административных дел направлены в судебный участок № 20 Холмского района для рассмотрения по существу.

После вмешательства прокуратуры жители многоквартирного дома обеспечены надлежащим водоснабжением.

Результаты рассмотрения принятых мер прокурорского реагирования находятся на контроле городской прокуратуры.