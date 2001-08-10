В Южно-Сахалинске обсудят, как в прошлом году работало МЧС

20 февраля 2019 года в 15 час. 00 мин. в актовом зале на 2 этаже по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60 состоятся публичные обсуждения результатов обобщения и анализа правоприменительной практики органов надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Сахалинской области по видам контрольно-надзорной деятельности за 2018 год.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении, в том числе будут рассмотрены результаты работы по проведению сезонных профилактических операций, подведены итоги проверок соблюдения требований пожарной безопасности и обеспечение безопасности на водных объектах.

Предлагаем Вам принять участие в проводимых публичных обсуждениях, предварительно направив заявку о своем участии на адрес электронной почты: undpr65@mail.ru либо по телефону: 8(4242) 497-082 до 19 февраля 2019 года. Вход на публичные обсуждения является открытым.