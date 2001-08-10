Минлесхоз приглашает общественность обсудить самые частые нарушения в лесной сфере

Министерство лесного и охотничьего хозяйства региона приглашает сахалинцев принять участие в общественных обсуждениях результатов правоприменительной практики.

Сотрудники ведомства расскажут гражданам, как в прошлом году минлесхоз и подведомственные ему учреждения проводили рейды, плановые осмотры особо охраняемых природных территорий, патрулировали лесные участки и прочее, сообщили ТИА «Острова» в министерстве.

Министерство озвучит статистику, сколько нарушений было выявлено в этой сфере, какие из них были наиболее частыми, о штрафах, которые придется заплатить нарушителям.

– Подобные обсуждения проводятся ежеквартально, – рассказала начальник отдела государственного надзора в установленных сферах деятельности и оперативного реагирования министерства Татьяна Земляная. – Как правило, такие мероприятия посещают представители крупных компаний-арендаторов лесных участков. Граждане, к сожалению, участвуют в обсуждениях крайне редко.

Земляная добавила, что данное мероприятие преследует и профилактическую цель: здесь можно узнать, какое наказание ждет за то или иное нарушение. Что касается, к примеру, ООПТ, самые частые нарушители здесь – граждане. Так, например, на озере Буссе постоянно фиксируют незаконное нахождение водного транспорта, на Тунайче любят погонять на снегоходах, на Лунском заливе рыбаки не редко нарушают режим посещения этой особо охраняемой природной территории.

Также сахалинцам расскажут о нарушениях и как их избежать в сферах охоты и использования лесов.

Публичные обсуждения пройдут 20 февраля 2019 года в 15-00 часов местного времени по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 107, 3 этаж, зал заседаний.