Нежелание становиться пешеходом побудило сахалинца оплатить алименты

Ограничение специального права на управление автотранспортом побудило жителя Поронайского района оплатить задолженность по алиментам.

Как сообщили ТИА «Острова» в службе судебных приставов Сахалинской области, по решению суда мужчина обязан выплачивать 1/4 часть всех видов дохода на содержание несовершеннолетнего ребёнка, однако в результате нерегулярных выплат алиментов у него образовалась задолженность в размере 75 тысяч рублей.

В связи с этим, судебный пристав-исполнитель принял в отношении должника комплекс мер принудительного характера, в том числе ограничение выезда за пределы страны и наложение ареста на его расчетные счета в кредитных организациях. Однако данные меры не побудили гражданина к исполнению требований судебного решения, а денежных средств на установленных расчетных счетах у него не оказалось.

Тогда, установив у мужчины наличие водительского удостоверения, представитель закона вынес постановление об ограничении в специальном праве в виде управления транспортным средством, а также в очередной раз предупредил неплательщика об административной и уголовной ответственности за неуплату.

Осознав, что из-за долга перед ребёнком придётся отказаться от статуса «водителя», родитель в кратчайшие сроки явился в отдел судебных приставов и погасил имеющуюся задолженность в полном объеме.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан ответственно относиться к своим родительским обязанностям, своевременно и добровольно оплачивать алименты во избежание применения мер принудительного характера.