Курильские полицейские изобличили подозреваемого в мошенничестве

Сотрудниками отдела безопасности и противодействию коррупции ОМВД России по Курильскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 46-летний житель села Рейдово, подозреваемый в мошенничестве с получением социальных выплат. Об этом ТИА "Острова" сообщили в полиции Сахалинской области.

Установлено, что вышеуказанный гражданин в апреле 2018 года обратился в центр занятости населения для получения пособия по безработице. Предоставив соответствующий пакет документов, мужчина начал получать денежное пособие.

В начале августа того же года злоумышленник устроился на работу, однако факт своего официального трудоустройства умышленно скрыл и помимо заработной платы продолжил получать пособие по безработице. Общая сумма незаконно полученных выплат составила свыше 40 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. Максимальное наказание по данной статье составляет до двух лет лишения свободы.