Полиция Углегорска раскрыла кражу мобильного телефона

Ранее в отдел МВД России по Углегорскому району поступило заявление от 38-летнего жителя райцентра, у которого похитили телефон.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили обстоятельства пропажи телефона и причастного к данному деянию гражданина. Им оказался 18-летний местный житель, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Как выяснилось, заявитель отдыхал со своей компанией в одном из кафе райцентра. Через некоторое время туда зашел и сам злоумышленник. Он обратил внимание, что за одним из столов лежит вышеуказанный гаджет. Воспользовавшись моментом, пока за ним никто не наблюдает, он забрал мобильный телефон и скрылся. Краденым он распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с причинением значительного ущерба гражданину. Телефон изъят и будет передан к законному владельцу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.