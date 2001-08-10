Полиция областного центра раскрыла грабеж

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение от 32-летней жительницы областного центра. Как стало известно ТИА "Острова", она сообщила, что когда отдыхала в одном из местных заведений, неизвестный молодой человек открыто похитил ее дорогостоящий мобильный телефон стоимостью 22 тысячи рублей.

На место прибыла следственно-оперативная группа. При дальнейшем разбирательстве сотрудники полиции оперативно установили личность злоумышленника, коим оказался 20-летний гражданин.

Как выяснилось, злоумышленник подошел к потерпевшей, чтобы познакомиться, но получил отказ. Тогда он вырвал телефон из рук потерпевшей и покинул заведение. Сначала злоумышленник хотел перепродать гаджет третьим лицам, но впоследствии выбросил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.