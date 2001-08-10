Почти 27 литров незаконно ввезенного алкоголя выявила Сахалинская таможня

26,7 литра незаконно ввезенного алкоголя обнаружили таможенники на двух судах, прибывших в порт Южно-Курильск из Японии. Бутылки с виски и вином были спрятаны в тайниках.

Незаконный ввоз алкогольной продукции выявлен совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Товар, в части превышения допустимых для ввоза норм, изъят и помещен в камеру хранения вещественных доказательств Южно-Курильского таможенного поста. Ведется административное расследование, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

В 2018 году в Сахалинской таможне возбуждено 28 административных дел, предметом правонарушений по которым является алкогольная продукция, изъято 575 литров алкоголя.

Через границу Евразийского экономического союза беспошлинно можно ввозить 3 литра алкоголя, еще 2 литра – с подачей декларации и уплатой пошлины. Более 5 литров алкоголя физическому лицу ввозить на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещено. Ввозить спиртные напитки могут только лица, достигшие 18 лет.