Почти 27 литров незаконно ввезенного алкоголя выявила Сахалинская таможня
26,7 литра незаконно ввезенного алкоголя обнаружили таможенники на двух судах, прибывших в порт Южно-Курильск из Японии. Бутылки с виски и вином были спрятаны в тайниках.
Незаконный ввоз алкогольной продукции выявлен совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
Товар, в части превышения допустимых для ввоза норм, изъят и помещен в камеру хранения вещественных доказательств Южно-Курильского таможенного поста. Ведется административное расследование, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
В 2018 году в Сахалинской таможне возбуждено 28 административных дел, предметом правонарушений по которым является алкогольная продукция, изъято 575 литров алкоголя.
Через границу Евразийского экономического союза беспошлинно можно ввозить 3 литра алкоголя, еще 2 литра – с подачей декларации и уплатой пошлины. Более 5 литров алкоголя физическому лицу ввозить на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещено. Ввозить спиртные напитки могут только лица, достигшие 18 лет.
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