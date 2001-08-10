Оплатить долг по алиментам сахалинца побудил риск сорвать поездку за рубеж

В отделе судебных приставов по Тымовскому району на исполнении находится исполнительное производство в отношении местного жителя, обязанного ежемесячно выплачивать 1/4 часть всех видов дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако нерегулярная выплата алиментных платежей привела к образованию задолженности в размере 24 тыс. рублей и вниманию со стороны службы судебных приставов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

Зная о последствиях неуплаты долга, сахалинец не спешил подумать о дочери. В связи с этим, представитель закона вынес в отношении него постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации.

В итоге, так как должник планировал провести свой отпуск за рубежом, он явился в отдел судебных приставов с целью отменить ограничение свободы его передвижения. Однако, осознав, что выполнить его требование без погашения всей суммы задолженности невозможно, мужчина в кратчайшие сроки оплатил алименты в полном объеме.