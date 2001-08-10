Арест квартиры побудил сахалинца к оплате крупного долга

Чтобы не лишиться недвижимого имущества, сахалинец в кратчайшие сроки изыскал возможность погасить почти 3 млн рублей задолженности.

В отделе судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 2 на исполнении находилось сводное исполнительное производство в отношении гражданина, обязанного в результате судебных разбирательств выплатить физическому лицу задолженность в размере 2,9 млн. рублей, однако от исполнения своих финансовых обязательств мужчина всячески уклонялся, сообщили ТИА «Острова» в ФССП.

В целях исполнения требований исполнительных документов судебный пристав-исполнитель сделал необходимые запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. По результатам полученных сведений представитель закона установил, что должнику на праве собственности принадлежит однокомнатная квартира площадью 36 кв.м., которая не является его единственным жильём. В связи с этим, судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении указанного объекта недвижимого имущества, а после, не дождавшись от неплательщика каких-либо действий по оплате долга, подверг квартиру описи и аресту.

Гражданин неоднократно обращался в суд с целью обжаловать действия сотрудника ведомства, однако судом действия судебного пристава-исполнителя признаны законными.

Вместе с тем, квартира была передана на принудительную реализацию, но торги не состоялись. Тогда должник самостоятельно явился в отдел судебных приставов и сообщил, что намерен оплатить долг в кратчайшие сроки. В итоге, сахалинец до повторной передачи арестованного имущества на реализацию погасил сумму задолженности, а также исполнительский сбор в размере 204 тыс. рублей, назначенный за несвоевременность исполнения требований исполнительных документов, в полном объеме.