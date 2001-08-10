С сахалинцев взыскивают долги за капитальный ремонт домов
Представители некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» провели ряд встреч с собственниками домов, стоящих в плане для проведения капитального ремонта. Также совместно с судебными приставами-исполнителями были организованы межведомственные рейды, направленные на взыскание долгов по взносам за капремонт с граждан, в отношении которых возбуждены исполнительные производства.
Как сообщили ТИА «Острова» в фонде, всего представители посетили 5 населенных пунктов: город Южно-Сахалинск, г. Анива, г. Оха, пгт. Ноглики, пгт. Тымовское.
Было проведено 3 встречи с собственниками домов. Жильцам рассказали о формировании взносов за капитальный ремонт и наглядно продемонстрировали куда идут их средства.
В процессе беседы один из собственников жилья, проживающий в городе Оха, подтвердил, что их дом давно нуждался в ремонте, и после проведённых работ, его состояние значительно улучшилось. Представители регионального оператора объясняли собравшимся, что капитальный ремонт их домов значительно увеличит срок их эксплуатации, и улучшит качество жизни жильцов.
«Жилье на Сахалине достаточно дорогое, поэтому каждый, приобретая квартиру в собственность, делает это как долгосрочную инвестицию. И подобные работы позволят поддерживать и сохранять приобретенное имущество на долгие годы», - ответила одна из сотрудниц Фонда, рассказывая почему так важно своевременно и регулярно платить. И подчеркнула, что что платежная дисциплина собственников напрямую влияет на количество многоквартирных домов в краткосрочных планах капитального ремонта.
Также был проведен рейд по адресам граждан, проживающих белее чем в 100 жилых домах Сахалинской области. В ходе рейда специалисты Фонда дали должникам подробные разъяснения об уплате взносов за капремонт, напомнив, что данная обязанность установлена Жилищным кодексом РФ и распространяется на всех собственников как жилых, так и нежилых помещений. Судебные приставы-исполнители также отмечали, что, отказавшись от уплаты взносов, граждане рискуют не только получить исполнительный лист по месту работы, штрафы и ограничение на выезд за границу, но и опись имущества с последующим выставлением его на торги. Несмотря на уже вынесенные судебные решения, граждане уклоняются от явки к судебным приставам-исполнителям и от добровольного погашения своих долгов. В среднем собственники задолжали за капитальный ремонт от 10 до 50 тыс. рублей.
Жильцы квартир города Южно-Сахалинска и села Троицкое пообещали погасить задолженность в течение месяца. В поселке Ноглики часть собственников погасила долг на месте, с помощью платежного терминала. Также рассматривалась возможность о реструктуризации долга. Ряд должников Охинского городского округа написали соответствующие заявления.
«Наша задача – провести с должниками разъяснительную беседу и достичь компромисса по оплате долга. Как показывает практика, в большинстве случаев собственники соглашаются погасить задолженность, до ареста имущества дело доходит редко. Уже на данный момент с двумя собственниками заключены соглашения о реструктуризации долга», – пояснил судебный пристав после одного из рейдов.
Должникам, которых застать дома на момент рейда не удалось, представители ведомства направят исполнительные документы по установленному месту работы.
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