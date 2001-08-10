Сахалинская транспортная прокуратура напомнила порядок использования квадрокоптеров

В последнее время на территории Сахалинской области участились случаи нарушения порядка использования воздушного пространства, допущенные гражданами – владельцами беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА), связанные с их незнанием соответствующего порядка. Об этом ТИА «Острова» рассказали в транспортной прокуратуре.

Разрешительный порядок использования воздушного пространства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 предусматривает направление владельцами БПЛА в оперативные органы (центры) Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (далее – ЕС ОрВД) представленного плана полета воздушного судна, а также получение разрешения центра ЕС ОрВД на использование воздушного пространства.

По вопросу получения соответствующего разрешения на территории Сахалинской области необходимо обращаться в Хабаровский зональный центр ЕС ОрВД филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» по телефонам (4212) 418-618, 415-359, по электронной почте sppi@dv.gkovd.ru.

При необходимости использования воздушного пространства над населенным пунктом дополнительно необходимо также получить разрешение органа местного самоуправления этого населенного пункта.