Сахалинская транспортная прокуратура напомнила порядок использования квадрокоптеров
В последнее время на территории Сахалинской области участились случаи нарушения порядка использования воздушного пространства, допущенные гражданами – владельцами беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА), связанные с их незнанием соответствующего порядка. Об этом ТИА «Острова» рассказали в транспортной прокуратуре.
Разрешительный порядок использования воздушного пространства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 предусматривает направление владельцами БПЛА в оперативные органы (центры) Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (далее – ЕС ОрВД) представленного плана полета воздушного судна, а также получение разрешения центра ЕС ОрВД на использование воздушного пространства.
По вопросу получения соответствующего разрешения на территории Сахалинской области необходимо обращаться в Хабаровский зональный центр ЕС ОрВД филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» по телефонам (4212) 418-618, 415-359, по электронной почте sppi@dv.gkovd.ru.
При необходимости использования воздушного пространства над населенным пунктом дополнительно необходимо также получить разрешение органа местного самоуправления этого населенного пункта.
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