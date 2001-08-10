На коллегии сахалинской прокуратуры отчитались о взаимодействии с властью
Борьба с коррупционными преступлениями, задолженностью по выплатам заработной платы, нарушениями законности в сфере предпринимательства – основные приоритеты совместной работы правительства Сахалинской области с органами прокуратуры. Данная информация была озвучена сегодня на коллегии в прокуратуре Сахалинской области. Как стало известно ТИА «Острова», участие в ней принял исполняющий обязанности председателя правительства Сахалинской области Алексей Белик.
- Правительство области уделяет пристальное внимание взаимодействию с прокуратурой, особенно в решении социально значимых, волнующих людей вопросов. Мы внимательно относимся к озвученным проблемам, и делаем все, чтобы решать их конструктивно, в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, - сказал Белик.
Одно из важнейших направлений в совместной работе - это вопросы своевременной выплаты заработной платы и ликвидации долгов перед работниками. С целью исключения подобных случаев в правительстве области разработан ряд механизмов, позволяющих оперативно реагировать на ситуации, связанные с возникновением задолженности по оплате труда, и своевременно принимать меры к недобросовестным работодателям.
Так, в рамках соглашения о взаимодействии между региональным правительством, прокуратурой и государственной инспекцией труда в Сахалинской области проводится оперативный обмен информацией о работодателях, имеющих просроченную задолженность. В прошедшем году региональные власти смогли обратить внимание контрольно-надзорных органов на те отрасли и предприятия, где долги по оплате труда были особо значительны. Это, в свою очередь, позволило полностью ликвидировать, либо снизить долги по зарплате в 7 организациях на общую сумму более 71 миллиона рублей.
Одна из ключевых задач не только правоохранительных органов, но и власти - борьба с коррупцией. Представители регионального правительства активно участвуют в работе межведомственной рабочей группы при прокуроре области по вопросам противодействия коррупции. Совместно с работниками прокуратуры в 2018 году проведены 3 семинара-совещания с представителями органов исполнительной власти, муниципальных образований и депутатского корпуса по профилактике коррупционных правонарушений.
В четырех органах исполнительной власти запланированы совместные проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. В текущем году планируется уделять больше внимания организации работы по противодействию коррупции в государственных казенных учреждениях области - особенно в учреждениях здравоохранения и образования, в сфере осуществления закупок, выделения субсидий. По этим направлениям деятельности правительство Сахалинской области рассчитывает на сотрудничество с органами прокуратуры.
Соблюдение законности в сфере предпринимательства – один из важных факторов повышения деловой активности и улучшения инвестиционного климата. Правительство Сахалинской области проводит большую работу по созданию благоприятного инвестиционного климата, повышению деловой активности.
В прокуратуре области создана постоянно действующая межведомственная рабочая группа по обеспечению законности на территориях опережающего развития, куда входят сотрудники правительства области. Представители прокуратуры принимают участие в работе Штаба по рассмотрению вопросов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав инвесторов Сахалинской области, который проводится по инициативе губернатора и уполномоченного по защите прав предпринимателей.
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