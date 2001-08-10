В торговом порту на Сахалине выявлено несвежее мясо птицы из Республики Марий Эл
По результатам проведения государственного мониторинга по обеспечению качества и безопасности пищевой продукции специалистами «Сахалинской межобластной ветеринарной лаборатории» Россельхознадзора выявленонесоответствие мяса птицы по одному из показателей качества.
В результате исследования проб, отобранных в Холмском морском торговом порту от партии мяса птицы (голень цыпленка замороженная) общим весом 552,8 кг, произведенной в Республике Марий Эл, реакцией с сернокислой медью (наопределение свежести мяса) выявлено образование желеобразного сгустка сине-голубого цвета, что является показателем того, что мясо не является свежим и не соответствует требованиям ГОСТа, сообщили ТИА "Острова" в ведомстве.
Специалисты лаборатории отмечают, что мясо относят к скоропортящимся продуктам. В процессе хранения оно может подвергаться различным изменениям. Эти изменения возникают под действием собственных ферментов мяса (загар) или в процессе жизнедеятельности микроорганизмов (ослизнение, плесневение, покраснение, посинение, свечение, гниение).
Для определения свежести мяса применяют органолептические и лабораторные методы. Согласно ГОСТ 7269 – 79 «Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести» оценивают внешний вид, цвет, консистенцию, запах мяса, состояние жира и сухожилий, а также прозрачность и аромат бульона (проба варкой). Каждый отобранный образец анализируют отдельно. ГОСТ 23392-78 «Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести» предусматривает определение летучих жирных кислот, постановку реакции с 5-ти процентным раствором медного купороса в бульоне и бактериоскопию мазков-отпечатков.
После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста». Далее сведения поступили в территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.
Кроме того, информация доведена производителю и владельцу продукции для предотвращения реализации небезопасного мяса.
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