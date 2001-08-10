На сайте приставов появился раздел для потенциальных коррупционеров
На сайте Федеральной службы судебных приставов создан новый сервис по борьбе с коррупцией. Он поможет посетителям информационного ресурса узнать, как не стать жертвой коррупционера и самим не вступить на преступный путь.
Раздел сайта ФССП России создан для тех, кто не хочет поощрять «нечистых» на руку служащих, и сам следует букве закона. Специальная памятка рассказывает, как себя вести и куда обратиться, если гражданин столкнулся с проявлениями коррупции. Кроме того, в разделе доступным языком с описанием конкретных ситуаций разъяснены положения законодательства в сфере противодействия коррупции.
Первое, что нужно помнить сторонам исполнительного производства, - осуществляемые Федеральной службой судебных приставов функции, направленные на правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, осуществляются бесплатно.
Законный ход исполнительного производства не предусматривает передачи или перевода работнику ФССП России денег, ценных бумаг, иного имущества либо незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав.
Так, оплата долга может быть осуществлена только на депозитный счет структурного подразделения территориального органа ФССП России, в котором возбуждено исполнительное производство, или на счет взыскателя. Произвести погашение задолженности возможно с помощью электронных платежных систем, указанных на официальном сайте ФССП России, либо через кредитные организации.
Банковские реквизиты, на которые необходимо перечислять денежные средства по оплате долга, указаны в постановлении о возбуждении исполнительного производства, которое должно соответствовать требованиям статьи 14 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Гражданина должно насторожить поступившее ему предложение от должностного лица или иного человека об оплате суммы долга или его части долга на банковскую карту либо осуществить погашение задолженности иным способом с указанием банковских реквизитов, не соответствующих реквизитам, указанным в постановлении.
Гражданам, у которых вымогают «вознаграждение», рекомендуется следующий алгоритм действий: выслушать вымогателя, отложить разговор под любым предлогом, не выражая явного согласия дать взятку, и сообщить о данном факте по телефону доверия ФССП России (495) 870-69-96 либо в правоохранительные органы.
ФССП России также призывает граждан не предлагать взятки ее сотрудникам. В этом случае обратившийся сам совершает преступление, предусмотренное статьей 291 «Дача взятки» Уголовного кодекса Российской Федерации.
В УФССП России по Сахалинской области в 2018 году уведомлений федеральных государственных гражданских служащих о фактах обращения к ним с целью склонения к совершению коррупционных правонарушений, а также обращений граждан о фактах склонения их государственными гражданскими служащими к совершению коррупционных правонарушений не поступало.
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