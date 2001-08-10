Жительницу Анивы обвинили в присвоении и растрате
Следственным отделом ОМВД России по Анивскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы отделения связи, обвиняемой в многочисленных фактах присвоений и растрат, сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области.
Установлено, что в обязанности обвиняемой входил прием платежей за коммунальные услуги и кредиты, выдача пенсий и отправлений, денежные переводы и другое. С июля по сентябрь 2018 года, пользуясь вверенными полномочиями, злоумышленница похитила из кассы около 50 тысяч рублей, вырученных за предоставление различных услуг. В этот же период времени, будучи допущенной к операциям по оплате и переводу денег за получение отправлений, обвиняемая присвоила себе денежные средства 49 клиентов, предназначенные для оплаты за пересылку отправлений с объявленной ценностью на общую сумму свыше 215 тысяч рублей.
Также, в ходе предварительного следствия было установлено, что в один из дней, злоумышленница ненадлежащим образом произвела операцию по выплате пенсионного начисления, в результате чего присвоила себе 26 тысяч 779 рублей. Пропажу денежных средств она скрыла подложной росписью в документах о выдаче пенсии.
В настоящий момент уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение и растрата) направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции данной статьи предусматривают до 2 лет лишения свободы.
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