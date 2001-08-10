Пристав арестовал у сахалинца часы и седьмой «айфон»

Житель Невельского района оплатил задолженность по транспортному налогу лишь после вмешательства судебных приставов. Задолжав перед государством около 35 тыс. рублей, автолюбитель не предпринимал мер для добровольной оплаты долга, сообщили ТИА "Острова" в служье приставов.

Так как самостоятельно явиться на прием мужчина не желал, судебный пристав-исполнитель совершил выезд по его месту жительства. Установив в ходе беседы с должником имущество в виде смартфона «Apple iPhone 7» и наручных часов «Swatch», чья стоимость соразмерна сумме задолженности, судебный пристав-исполнитель подверг их аресту. От законного права на самостоятельную реализацию арестованного имущества сахалинец отказался и, чтобы не лишиться смартфона и часов, в кратчайшие сроки погасил в полном объёме задолженность и исполнительский сбор, вынесенный за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно и добровольно исполнять требования исполнительных документов во избежание дополнительных финансовых затрат и применения в отношении них мер принудительного характера.