«ЖЭУ-10» примет дополнительные меры по недопущению выноса грязи со свалки в Южно-Сахалинске

По итогам мониторинга санитарного состояния участка дороги на выезде из Южно-Сахалинска, в районе городской свалки, предприятию, ответственному за эксплуатацию объекта, поручено принять дополнительные меры по снижению выноса грязи на трассу. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии города.

Водители справедливо обращают внимание на глину, которую несут на своих колесах выезжающие мусоровозы.

Как рассказал директор МУП «ЖЭУ-10» Андрей Макашов, в минувшем году на свалке оборудовали яму для колес, закупили мойку высокого давления, однако из-за особенностей водоподачи при перепадах уличных температур воспользоваться в полном объеме комплексом пока невозможно. Компания, обслуживающая полигон, пытается поправить ситуацию оперативно — выезд отсыпали щебнем. В ближайших планах обустроить такое же покрытие на спуске со свалки.

В помощь привлекли и технику дорожников. Пока она не перешла на новый сезон работы — участок вычищают щетками, затем будут промывать поливомоечными машинами. И эта мера — не единственная.

- На прошлой неделе мы дополнительно направили на объект сотрудника, который из шланга будет промывать колеса большегрузам. Мойка высокого давления есть. Пока не пользовались из-за низких температур. Со своей стороны мы постараемся на следующей неделе организовать дополнительные меры, - отметил директор МУП «ЖЭУ-10» Андрей Макашов.

Если в ближайшее время ситуация не изменится кардинально, то компанию, обслуживающую городскую свалку, ожидает крупный штраф.