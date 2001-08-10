Инспекторы ДПС по горячим следам задержали злоумышленника, напавшего с ножом на человека
Вечером 9 марта экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Южно-Сахалинску получил сообщение о том, что на перекрестке проспекта Мира и улицы Пограничной произошло ДТП.
Как стало известно ТИА «Острова», когда инспекторы подъехали к месту происшествия, они увидели, что один из водителей ранен в живот, а второй пытается убежать. Полицейские незамедлительно задержали злоумышленника, сообщили о происшествии в дежурную часть и оказали первую медицинскую помощь потерпевшему.
На место незамедлительно прибыла оперативно-следственная группа. Предварительно установлено, что из-за ДТП, в котором автомобили вышеуказанных лиц получили механические повреждения, между водителями возник конфликт. В ходе последовавшей ссоры 42-летний подозреваемый вытащил перочинный нож и ударил им 35-летнего потерпевшего в область живота. Затем он бросил нож под автомобиль и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ДПС, которые как раз прибыли на место происшествия.
У потерпевшего медиками диагностировано ножевое ранение брюшной передней стенки, не являющееся опасным для жизни.
В настоящий момент подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации – Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Санкции статьи предусматривают наказание в виде 2 лет лишения свободы, уточняет пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.
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