В Тымовском полиция задержала подозреваемого в краже денег у пенсионерки
В отдел МВД России по Тымовскому городскому округу поступило заявление от местной жительницы 1947 года рождения. Она рассказала сотрудникам полиции, что кто-то приник в ее квартиру и похитил денежные средства в сумме 7 тысяч рублей. Потерпевшая забыла запереть входную дверь, чем и воспользовался неизвестный злоумышленник, сообщили ТИА «Острова» в полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался 34-летний житель райцентра, который неоднократно попадал в поле зрения полиции. Стражи порядка задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как оказалось, мужчина является соседом заявительницы. Он видел, что каждое утро потерпевшая выходила на улицу покормить животных и при этом не всегда закрывала на замок входную дверь. Воспользовавшись моментом, когда заявительница в очередной раз выйдет во двор, он проник в ее квартиру. В коридоре злоумышленник увидел сумку, из которой достал кошелек и похитил вышеуказанную сумму.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации – кража, с незаконным проникновением в жилище. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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