Тихоокеанское
информационное агентство
22 Марта 2019
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В МВД опровергли информацию об уходе главы сахалинского управления с поста
18:27, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

В МВД опровергли информацию об уходе главы сахалинского управления с поста

В средствах массовой информации распространены сведения о том, что начальник Управления МВД России по Сахалинской области генерал-майор полиции Олег Викторович Долгий покинул пост главы Управления.

УМВД России по Сахалинской области официально заявляет, что данная информация категорически  не соответствует действительности, сообщили ТИА "Острова" в ведомстве.

Призываем представителей СМИ более ответственно подходить к подготовке материалов, затрагивающих деятельность органов внутренних дел Сахалинской области и пользоваться только официальными источниками информации.

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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

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