Злостному алиментщику на Сахалине дали 10 суток

Неплательщик алиментов из Южно-Сахалинска, уклонявшийся от уплаты алиментных платежей, оказался в неволе на 10 суток.

Как сообщили ТИА «Острова» в службе судебных приставов, мужчина, обязанный выплачивать 1/4 часть всех видов дохода на содержание несовершеннолетнего ребёнка, умышленно не исполнял решение суда должным образом и общения с представителями закона старался избегать, в результате чего сумма задолженности превысила 103 тыс. рублей.

В связи с этим судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение должника, сделав запросы в различные органы и организации, и установил, что зарегистрированного на праве собственности имущества и расчетных счетов в банках последний не имеет. Мер к официальному трудоустройству мужчина также не предпринимал, несмотря на предупреждения представителя закона о последствиях неисполнения судебного решения, в том числе в виде привлечения к административной и уголовной ответственности.

В итоге уклонение от своих родительских обязанностей обернулось для гражданина принудительным приводом в отдел судебных приставов, а затем и ответственностью по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ в виде административного ареста сроком на 10 суток. При этом данная мера не освобождает сахалинца от оплаты задолженности. Более того, дальнейшее бездействие родителя станет основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела за совершение преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».