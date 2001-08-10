Житель Южно-Сахалинска оплатил многотысячный долг, чтобы не лишиться дорогостоящего автомобиля.
В отделе судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 1 на исполнении находилось исполнительное производство в отношении гражданина о взыскании 486 тыс. рублей налогов и сборов. Зная о последствиях неисполнения должниками своих обязательств, мужчина не торопился добровольно погашать задолженность. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
При проверке имущественного положения сахалинца представитель закона не установил наличие у него расчетных счетов в кредитных организациях, но вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля должника «Toyota FG Cruiser». Так как застать неплательщика по адресу, указанному в исполнительном документе, судебным приставам не удавалось, он и его имущество были объявлены в розыск.
В результате разыскных мероприятий было установлено местонахождение неплательщика и его транспортного средства. Судебный пристав-исполнитель подверг автомобиль описи и аресту, разъяснив владельцу порядок принудительной реализации его имущества, после чего последний, не желая расставаться с внедорожником, в кратчайшие сроки погасил налоговую задолженность в полном объёме, а также сумму исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга за несвоевременное исполнение требования исполнительного документа.
УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно и добровольно погашать долги во избежание ареста имущества и дополнительных затрат, а также быть в курсе своих финансовых обязательств с помощью интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ведомства или бесплатного мобильного приложения «ФССП».
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