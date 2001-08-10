Неплательщикам административных штрафов грозят общественные работы

Административная комиссия города Южно-Сахалинска напоминает лицам, привлеченным к административной ответственности, предусмотренной законом Сахалинской области от 29.03.2004 № 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области», о необходимости своевременно исполнить вынесенные в отношении них постановления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.

Как отмечают в департаменте общественной безопасности и контроля, после вступления в законную силу постановления о привлечении к административной ответственности установлен 60-дневный срок для уплаты штрафа. В случае неуплаты в уставленный законом срок материалы направляются в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

При этом наступает ответственность, предусмотренная ст. 20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания в виде наложения штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного либо административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ.

Административной комиссией обеспечивается доставление лиц, уклоняющихся от уплаты штрафов, в судебные органы для привлечения к ответственности по статье «Уклонение от административного наказания».

Это касается всех видов административных правонарушений, предусмотренных законом Сахалинской области, в том числе нарушений правил благоустройства и торговли в неустановленных местах.

По словам сотрудников департамента общественной безопасности и контроля, это крайняя, но действенная мера. Как правило, нарушители добровольно подписывают необходимые документы и направляются с сотрудниками в суд.

Так, на этой неделе протокол вручили гражданину, который не оплатил штраф за торговлю в неустановленном месте (в районе рынка «Восток») и при этом продолжал там торговать. В этот же день он был доставлен в судебные органы. Общая сумма неоплаченных штрафов составила 40 тыс. рублей. За уклонение от исполнения постановления нарушителю назначено 180 часов обязательных работ. Отметим, уклонение от отбывания обязательных работ влечет наложение административного штрафа в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Работа с лицами, уклоняющимися от уплаты штрафов, ведется на регулярной основе. На сегодняшний день в разработке 28 административных дел о неуплаченных штрафах на сумму 168 тыс. рублей. У неплательщиков есть время оплатить штрафы в добровольном порядке, не дожидаясь визита судебных приставов или административной комиссии.