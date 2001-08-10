Жителю Смирных за неуплату «алкогольного» штрафа придётся потрудиться
Житель пгт. Смирных своевременно не оплатил административный штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде, в связи с чем ему назначено отбывание 30 часов обязательных работ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения мужчина лишен водительских прав и оштрафован судом по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ на сумму 30 тысяч рублей. Зная о необходимости оплаты административного штрафа в 60-дневный срок, сахалинец проигнорировал решение суда.
В связи с этим, в отделе судебных приставов по Смирныховскому району было возбуждено соответствующее исполнительное производство, и за уклонение от исполнения административного наказания представителем закона в отношении неплательщика составлен протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
Рассмотрев материалы дела, суд постановил признать сахалинца виновным и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком на 30 часов. При этом данная мера не освобождает должника от оплаты задолженности.
В итоге, осознавая своё положение и не желая сталкиваться с повторным привлечением к административной ответственности и иными мерами принудительного характера, мужчина погасил сумму задолженности в полном объёме.
УФССП России по Сахалинской области призывает граждан не доводить ситуацию до принятия крайних мер, своевременно и добровольно оплачивать административные штрафы, а также рекомендует быть в курсе своих финансовых обязательств, проверяя себя в Интернет-сервисе «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ведомства.
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