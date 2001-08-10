Южносахалинка лишилась своего автомобиля из-за долгов за отопление и горячую воду. Женщина не оплачивала коммунальные услуги более шести лет и накопила долг перед СКК более 259 тысяч рублей. На основании судебного приказа в отношении нее возбуждено исполнительное производство на общую сумму долга с учетом пени 398 304,25 руб. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Сахалинской коммунальной компании».

В ходе разбирательств по возбужденному исполнительному производству судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Южно-Сахалинску было выявлено, что неплательщица владеет автомобилем «Toyota-Kluger» 2001 года выпуска. В целях исполнения требований исполнительного документа на транспортное средство был наложен арест. После прохождения экспертной оценки и определения рыночной стоимости автомобиль был выставлен для продажи на аукционе. Однако реализовать его не удалось. В этой связи судебным приставом-исполнителем в соответствии со статьями Федерального закона «Об исполнительном производстве» было вынесено постановление о снижении цены автомобиля на 15%. Однако и в ходе проведения вторичных торгов транспортное средство не было реализовано, что послужило снижением его стоимости на 25% от первоначальной цены.

Автомобиль был изъят и передан СКК в счет гашения долга. Таким образом, неплательщица лишилась своего автомобиля. Теперь ей предстоит оплатить в доход государства исполнительский сбор в размере 7% от суммы задолженности по исполнительному производству.

Более того, в отношении южносахалинки в суд подан очередной судебный приказ за новый период. С учетом общего долга, пени, госпошлины и расходов взыскателя сумма превысила 160 тысяч рублей.

В СКК разъясняют, что согласно действующему законодательству долги за коммунальные услуги в пределах 500 тыс. рублей взыскиваются по «упрощенной системе» - судебным приказом. Судебный приказ выносится мировым судьей в течение пяти дней со дня поступления заявления в суд без судебного разбирательства, без вызова должника и взыскателя, на основании документов, представленных взыскателем. Это существенно сокращает срок возбуждения исполнительного производства в отношении должника.

В минувшем 2018 году специалистами СКК для принудительного взыскания задолженности в суд направлено 1 680 заявлений о вынесении судебных приказов на общую сумму 174,5 млн руб., на основании которых возбуждено 1 276 исполнительных производств.

- Работа с должниками ведется по всем направлениям, предусмотренным законодательством. В их числе - удержание части заработной платы либо пенсии и иных доходов должника в счет уплаты долга, арест имущества, ограничение на выезд за пределы страны, - сказала заместитель генерального директора АО «СКК» по сбытовой деятельности Галина Ли.

В минувшем году двое южносахалинцев, проживающих в муниципальных квартирах по договорам социального найма и накопивших многотысячные долги за коммунальные услуги, были принудительно переселены в комнаты в общежитии. Еще у четверых должников арестованы автомобили.

«Сахалинская Коммунальная Компания» призывает горожан не накапливать долги и быть ответственными потребителями коммунальных услуг.

Единственный на сегодня реальный инструмент решить проблемы с долгами за коммунальные услуги – это соглашение о реструктуризации долга. Наличие соглашения поможет, например, оформить субсидию и избавит от взыскания задолженности в суде. Основное условие для заключения договора – это внесение первоначального взноса в размере 30% от суммы задолженности. Остальные платежи разбиваются поровну на весь период погашения долга – от одного месяца до года. С начала текущего года потребители уже заключили 35 соглашений на сумму долга 2,461 млн.руб.

- Мы всегда идем навстречу потребителю, у которого есть желание погасить долги, и если он не может сразу оплатить 30% суммы долга, то в зависимости от обстоятельств может быть снижен размер первоначального взноса или увеличен период погашения задолженности. Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке и мы всегда находим компромиссы, - подвела итог ведущий инженер отдела реализации населению Алена Субботина.

Соглашение о реструктуризации долга можно заключить в отделе реализации населению СКК на ул. Бумажной, 26, в будние дни с 8.30 до 16.40. (тел. 500-499).