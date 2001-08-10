Сахалинка продала своё имущество и погасила задолженность

В отделе судебных приставов по Невельскому району возбуждено исполнительное производство в отношении местной жительницы о взыскании кредитной задолженности в размере 165 тыс. рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.

Будучи уведомленной о последствиях неисполнения требований исполнительного документа, сахалинка не торопилась исполнить свои финансовые обязательства. Так, не дождавшись от должницы каких-либо действий по оплате долга в установленный законом срок, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, составляющего 7% от суммы задолженности, а также осуществил выезд по месту жительства женщины с целью проверки её имущественного положения.

В итоге, в акт описи и ареста вошли стальная дверь, раскладной диван, кухонный гарнитур, ноутбук, телевизор, смартфон и часы, общая стоимость которых соразмерна задолженности. Имущество было оставлено на ответственное хранение владелице с предупреждением об уголовной ответственности в случае растраты, сокрытия, отчуждения или передачи арестованного имущества третьим лицам (ст. 312 УК РФ). Также сотрудник ведомства разъяснил гражданке её право самостоятельно реализовать своё имущество, которым последняя решила воспользоваться, после чего задолженность по исполнительному производству была оплачена в полном объёме, включая исполнительский сбор в размере 11,5 тыс. рублей.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно и добровольно исполнять требования исполнительных документов во избежание применения мер принудительного характера.