«Xbox One X» побудил владельца к оплате штрафа
Житель г. Невельска оплатил административный штраф, чтобы не лишиться игровой приставки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения мужчина лишен водительских прав и оштрафован судом по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ на сумму 30 тыс. рублей, а в отделе судебных приставов по Невельскому району было возбуждено соответствующее исполнительное производство. Зная о последствиях неисполнения требований исполнительного документа, сахалинец продолжил игнорировать решение суда, что повлекло за собой незамедлительное вмешательство судебных приставов.
Установив, что у должника имеются открытые банковские счета, а также транспортное средство, судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке и иных кредитных организациях, и постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля правонарушителя. Так как принятые меры не принесли должного результата и никак не повлияли на должника, представитель закона совершил выход по месту жительства гражданина и наложил арест на принадлежащую ему игровую приставку «Microsoft Xbox One X», стоимость которой соразмерна задолженности. В итоге, перспектива остаться без имущества стала для должника весомым стимулом погасить долг в кратчайшие сроки.
УФССП России по Сахалинской области призывает граждан не доводить ситуацию до принятия крайних мер, своевременно и добровольно оплачивать административные штрафы, а также рекомендует быть в курсе своих финансовых обязательств, проверяя себя в Интернет-сервисе «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ведомства www.r65.fssprus.ru.
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