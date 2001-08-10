На Сахалине суд признал судовладельца виновным в трагедии на плашкоуте «Парамушир»
Южно-Сахалинским городским судом рассмотрено уголовное дело, направленное Сахалинской транспортной прокуратурой в отношении генерального директора судоходной компании ООО «Сахморфлот». Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской транспортной прокуратуре.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).
17.10.2015 в районе первого Курильского пролива произошло опрокидывание плашкоута «Парамушир» в виду смещения части палубного груза - металлолома, расположенного на верхней палубе.
Происшествие произошло ввиду ряда нарушений, допущенных подсудимым, который являясь руководителем организации - ответственным за грузовые перевозки и управление судами, при отсутствии на предприятии лица, ответственного за безопасность мореплавания и грузовых перевозок, то есть в отсутствие должного и квалифицированного контроля за эксплуатацией судна, допустил выход судна в море груженного металлом на верхнюю палубу, с нарушением района плавания в отсутствие мест для убежищ судна на значительном расстоянии, а также в составе экипажа, не отвечающего минимальным требованиям, чем грубо нарушил правила безопасности движения и эксплуатации морского судна.
По пути следования из морского терминала Северо-Курильск в порт Петропавлоск-Камчатский произошло смещение перевозимого на верхней палубе груза и как следствие его опрокидывание и гибель судна.
В результате крушения погибли четыре члена экипажа, в том числе капитан.
Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении не признал.
В судебном решении отражено, что не только капитан и судокоманда обязана обеспечивать безопасность мореплавания, а также соблюдать требования нормативно-правовых актов, но и сам судовладелец.
С учетом позиции государственного обвинителя, характеризующих личность подсудимого материалов, последнему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Приговор в законную силу не вступил.
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