Сахалинец рискует потерять свой автомобиль в счёт оплаты труда
Сахалинец рискует оплатить долги бывшим работникам путём реализации собственного автомобиля на торгах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
В отделе судебных приставов по Долинскому району в отношении бывшего директора ООО «Долинскавтотранс», привлеченного к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий стипендий, пособий и иных выплат», возбуждено сводное исполнительное производство о взыскании 558 тыс. рублей в пользу 4 своих работников, которым свыше 2 месяцев не выплачивал заработную плату. Будучи уведомленным о последствиях игнорирования требований исполнительных документов и приговора суда соответственно, гражданин не спешил с оплатой долга.
В связи с этим, судебный пристав-исполнитель осуществил имущественную проверку должника. Согласно ответам на запросы, стало известно, что на данный момент официального источника дохода и денежных средств на расчетных счетах в кредитных организациях у неплательщика нет, но в его собственности находятся 2 автотранспортных средства, в отношении которых судебный пристав незамедлительно вынес постановление о запрете регистрационных действий. Также представитель закона ограничил мужчину в праве выезда за пределы РФ. Однако, так как принятый комплекс мер не побудил должника принять какие-либо меры по оплате задолженности, сотрудники ведомства совершили выход по месту жительства должника и, установив одно из транспортных средств — автомобиль УАЗ-220695 (2015 г.в.), стоимость которого соразмерна задолженности, — произвели его арест. Транспортное средство было оставлено на ответственное хранение владельцу с предупреждением об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или передачу арестованного имущества третьим лицам.
Если в ближайшее время сахалинец не оплатит долг в полном объёме, автомобиль будет передан на реализацию, а вырученные от продажи денежные средства перечислены взыскателям. Кроме того, мужчине предстоит выплатить исполнительский сбор в размере 39 тыс. рублей, вынесенный за неоплату задолженности в установленный законодательством срок.
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