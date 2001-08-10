Житель Южно-Сахалинска скрывался от уплаты алиментов
Житель областного центра оплатил многотысячную задолженность по алиментам, чтобы не лишиться перспективного места работы из-за вынесенного ограничения права выезда за пределы страны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
В отделе судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 1 в отношении горожанина было возбуждено исполнительное производство о взыскании 1/4 части всех видов дохода на содержание несовершеннолетнего ребёнка, однако решение суда мужчина исполнял нерегулярно и старался избегать общения с представителями закона.
В рамках проверки имущественного положения должника судебный пристав-исполнитель установил, что официально гражданин не трудоустроен, зарегистрированное на праве собственности имущество и денежные средства на его расчетных счетах у него отсутствуют, а застать сахалинца дома представителям закона никак не удавалось. Тогда, с целью побуждения неплательщика к исполнению требований исполнительного документа судебный пристав вынес в отношении родителя постановление об ограничении в специальном праве в виде управления транспортным средством, а также постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации. Именно последнее ограничение оказало должное воздействие на должника.
Явившись в отдел судебных приставов, мужчина заявил, что в связи прохождением стажировки в организации ему в дальнейшем по должностным обязанностям будет необходима свобода передвижения. В итоге, осознав в ходе беседы с сотрудником ведомства, что отмена ограничения невозможна без погашения задолженности в полном объёме, сахалинец в кратчайшие сроки оплатил долг по алиментам в размере 600 тыс. рублей.
УФССП России по Сахалинской области призывает граждан ответственно относиться к своим родительским обязанностям, своевременно и добровольно оплачивать алименты во избежание применения мер принудительного характера.
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