Иск минлесхоза против главы Охинского района не удовлетворен

Сегодня в Охинском городском суде состоялось заседание, по результатам которого была поставлена точка в затянувшемся споре между главой городского округа «Охинский» Сергеем Гусевым и региональным министерством лесного и охотничьего хозяйства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Судебные разбирательства по иску министерства о защите чести и достоинства длились почти год. Поводом для иска послужила публикация в районной газете «Сахалинский нефтяник». В ней корреспондент издания дословно привела мнение Сергея Гусева о том, что именно минлесхоз запоздал с выпуском специализированной авиации на тушение лесного пожара возле Тунгора, что повлекло активное распространение огня на большие площади.

Напомним, что о лесном пожаре площадью 20 га в квартале № 205 Тунгорского лесничества администрации округа стало известно 2 июня 2018 года в 15.20. ГКУ «Охинское лесничество» незамедлительно были приняты меры по организации тушения. Администрация округа запросила помощи у минлесхоза. Однако авиация ведомства – вертолет пожарно-спасательной модификации Ка-32 – была направлена на тушение огня только 3 июня, спустя почти сутки с момента обнаружения пожара. За это время огонь распространился на площади 65 га, а на момент полной ликвидации пожара стихия уничтожила 365 га леса.

Минлесхоз с публикацией не согласился и счёл мнение охинского мэра порочащим честь и достоинство органа государственной власти, зачем и последовал иск.

Сегодня, 12 июня 2019 года, в 10.30, в Охинском городском суде было вынесено решение: в полном объеме отказать министерству лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области в удовлетворении иска против Сергея Гусева.