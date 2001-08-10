Невыплаченный кредит чуть не стоил сахалинцам квартиры

Жители областного центра чуть не лишились недвижимого имущества из-за неоднократных просрочек уплаты кредитных платежей.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области, мужчина и женщина оформили в банке кредит с целью приобретения квартиры, которая согласно документу, была оставлена в залоге. Однако условия договора сахалинцы не выполнили, что привело к судебным разбирательствам и возбуждению в отношении них 2 исполнительных производств о взыскании в солидарном порядке задолженности в размере 1 млн. 131 тыс. рублей и об обращении взыскания на заложенную недвижимость.

Когда должники явились на приём в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, представитель закона ознакомил их с материалами исполнительных производств, а в дальнейшем наложил арест на заложенное имущество и подготовил документы для его передачи на торги. Опасаясь остаться без квартиры, сахалинцы в кратчайшие сроки изыскали необходимую сумму и погасили кредитный долг в полном объёме.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно добровольно исполнять требования исполнительных документов и при заключении кредитных договоров реально оценивать свои материальные и финансовые возможности.