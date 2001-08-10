Сахалинке грозит уголовное дело за неуплату алиментов
Жительнице Смирныховского района грозит уголовная ответственность за нежелание платить алименты родной дочери.
Как сообщили ТИА «Острова» в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области, женщина, обязанная ежемесячно выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка, находящегося под опекой, добровольно решение суда не исполняла. Никакие предупреждения судебного пристава-исполнителя о последствиях неисполнения родительского долга не побуждали гражданку подумать о судьбе дочери, а сумма задолженности продолжала расти и превысила 100 тыс. рублей. Каких-либо мер к официальному трудоустройству должница предпринимать не желала, а ликвидного имущества, на которое может быть обращено взыскание, она не имеет.
Более того, сахалинка ранее уже привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, и ей было назначено наказание в виде 30 часов обязательных работ, что также не побудило её встать на учет в Центре занятости населения и исправить ситуацию.
В связи с этим, за уклонение от выплаты алиментов в отношении сахалинки дознавателем районного отдела судебных приставов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ, результатом рассмотрения которого может стать отбывание наказания в местах лишения свободы сроком до одного года либо в виде исправительных или принудительных работ сроком до одного года.
УФССП России по Сахалинской области призывает граждан ответственно относится к своим родительским обязанностям, своевременно и добровольно выплачивать алименты во избежание применения мер принудительного взыскания.
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