Анивчанка получила штраф за уклонение от уплаты алиментов

Жительнице Анивского района назначен административный штраф за неисполнение законных требований судебного пристава.

В бухгалтерии ООО «Элат» находился исполнительный документ, направленный судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по Анивскому району, для удержания денежных средств из заработной платы одной из работниц на содержание её несовершеннолетнего сына, находящегося в детском доме. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.

Согласно постановлению судебного пристава-исполнителя о направлении копии исполнительного документа для исполнения по месту получения дохода сахалинки ежемесячно должны были производиться удержания из её заработной платы, однако на депозитный счёт отдела судебных приставов, а соответственно и счёт взыскателя, денежные средства не поступали.

Для выяснения данных обстоятельств представитель закона осуществил выход по адресу юридического лица для проверки бухгалтерии, в ходе которой установлено, что бухгалтер по просьбе должницы не производила перечисление алиментов, чем допустила нарушение законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава.

В связи с этим, должностное лицо было привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 15 тыс. рублей. В настоящее время образовавшаяся задолженность по алиментам в размере 42 тыс. рублей погашена в полном объёме.