В Южно-Сахалинске продолжается оперативно-профилактическая операция «Оружие»

В целях профилактики правонарушений и обеспечения правопорядка в Южно-Сахалинске проводится операция «Оружие», в рамках которой горожанам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы, будет выплачено денежное вознаграждение. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Оружие можно сдать в УМВД России по городу Южно-Сахалинску, в участковые пункты полиции, а также в центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Сахалинской области.

Информация о местах приема и размере денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия опубликована на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Информация для населения» http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1524/1458.

Добровольная сдача оружия может обезопасить граждан от возможных противоправных действий, а также освободить от уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение, сбыт, перевозку, передачу и ношение оружия.