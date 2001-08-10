Уголовное дело побудило главу ООО «Сахпромторг» исполнить судебное решение

За несвоевременное исполнение судебного решения главе ООО «Сахпромторг» придётся заплатить судебный штраф и исполнительский сбор.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области, общество с ограниченной ответственностью вовремя не предоставило в пенсионный фонд РФ сведения индивидуального (персонифицированного) учёта за 2-3 кварталы 2016 года. Начались судебные разбирательства, в результате которых Корсаковский городской суд обязал юридическое лицо предоставить указанную документацию истцу, а в районном отделе судебных приставов было возбуждено соответствующее исполнительное производство.

Так как должник судебное решение в установленный законом срок не исполнил, судебный пристав-исполнитель вынес в отношении компании постановление о взыскании исполнительского сбора и установил новый срок исполнения требований исполнительного документа, но директором организации данное требование и неоднократные предупреждения сотрудника ведомства об уголовной ответственности были проигнорированы.

В связи с этим, в отношении главы организации-должника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда и направлено в суд. Только тогда, осознав своё положение, неплательщиком требование исполнительного документа было исполнено в полном объёме, но это не отменило рассмотрения уголовного дела по факту совершенного преступления.

В итоге, судья признал генерального директора ООО «Сахпромторг» виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ, и назначил наказание в виде судебного штрафа в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, организации еще предстоит выплатить исполнительский сбор в размере 50 тыс. рублей.