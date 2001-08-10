Тихоокеанское
информационное агентство
18 Апреля 2019
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09:42, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Уголовное дело побудило главу ООО «Сахпромторг» исполнить судебное решение

Уголовное дело побудило главу ООО «Сахпромторг» исполнить судебное решение

За несвоевременное исполнение судебного решения главе ООО «Сахпромторг» придётся заплатить судебный штраф и исполнительский сбор.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области, общество с ограниченной ответственностью вовремя не предоставило в пенсионный фонд РФ сведения индивидуального (персонифицированного) учёта за 2-3 кварталы 2016 года. Начались судебные разбирательства, в результате которых Корсаковский городской суд обязал юридическое лицо предоставить указанную документацию истцу, а в районном отделе судебных приставов было возбуждено соответствующее исполнительное производство.

Так как должник судебное решение в установленный законом срок не исполнил, судебный пристав-исполнитель вынес в отношении компании постановление о взыскании исполнительского сбора и установил новый срок исполнения требований исполнительного документа, но директором организации данное требование и неоднократные предупреждения сотрудника ведомства об уголовной ответственности были проигнорированы.

В связи с этим, в отношении главы организации-должника было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда и направлено в суд. Только тогда, осознав своё положение, неплательщиком требование исполнительного документа было исполнено в полном объёме, но это не отменило рассмотрения уголовного дела по факту совершенного преступления.

В итоге, судья признал генерального директора ООО «Сахпромторг» виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ, и назначил наказание в виде судебного штрафа в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, организации еще предстоит выплатить исполнительский сбор в размере 50 тыс. рублей.

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