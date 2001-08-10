За незаконную расклейку рекламы будут штрафовать
Административная комиссия города Южно-Сахалинска напоминает о запрете размещения информационных указателей на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах и т. д.). Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Указанный запрет установлен Правилами размещения информационных конструкций на территории городского округа. Кроме того, в областном центре действуют Правила благоустройства, согласно которым запрещается размещение информационных сообщений на зданиях, сооружениях, ограждениях, павильонах остановок пассажирского транспорта, опорах освещения, деревьях, газонах, тротуарах и т.д.
За незаконную расклейку объявлений нарушителям грозит штраф. Запрет распространяется на любые информационные указатели, а авторы объявлений могут понести административную ответственность.
Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля регулярно выходят в рейды, во время которых выявляют незаконную рекламу и фиксируют нарушения. Как правило, установление собственников объявлений не вызывает затруднений. Последний рейд, например, выявил десятки запрещенных объявлений. В основном, это предложения товаров и услуг от компаний и частных лиц.
Первый проступок, в зависимости от решения административной комиссии, может обернуться предупреждением. А если собственник информационной конструкции не устранит его, то рискует выплатить штраф до 300 тысяч рублей. Кроме того, незаконная реклама может нанести прямой вред муниципальным объектам или частному имуществу. В этом случае собственник вправе обратиться в суд о взыскании причиненного ущерба. Напомним, что прецеденты, когда за подобные действия привлекали к ответственности, в Южно-Сахалинске уже есть. Так, в конце прошлого года городской суд полностью удовлетворил иск мэрии о взыскании ущерба с расклейщика незаконной рекламы. За порчу городского имущества и нарушение Правил благоустройства он заплатил свыше 20 000 рублей. Плюс порядка 9 000 взыскано по линии административной комиссии в виде штрафов.
Жители, обнаружившие подобные объявления, могут также обратиться в департамент общественной безопасности и контроля. Информация от населения принимается в рабочее время по телефону 300-809 (доб. 2) или на электронную почту d.myshkina@yuzhno-sakh.ru. К письму важно приложить фотографию нарушения, зафиксировать дату и время съемки. Кроме того, каждый последний четверг месяца в департаменте (ул. Комсомольская, 167) проходит прием граждан, на котором также можно получить консультацию специалиста.
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