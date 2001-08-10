Южносахалинцам напоминают о штрафах за сжигание мусора в черте города
Южносахалинцам напоминают о недопустимости сжигания всех видов мусора на территории города. Это запрещено Правилами благоустройства. Ограничения также распространяются на сжигание мусора и отходов на территории стройплощадок. Соблюдение указанных правил обязательно для всех физических и юридических лиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Невыполнение требований, установленных муниципальными правовыми актами, влечет административную ответственность, предусмотренную законом Сахалинской области «Об административных правонарушениях в Сахалинской области», в виде предупреждения или наложения административного штрафа: на граждан - до 5 000 рублей, должностных лиц - до 10 000 рублей; на юридических - до 50 000 рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа существенно увеличивается.
В административной комиссии города Южно-Сахалинска сформирована практика рассмотрения административных дел по данным видам нарушений. На сегодняшний день к административной ответственности привлечены лица, вынесены постановления с наложением административного штрафа на общую сумму 25 000 рублей.
В настоящее время должностными лицами администрации города продолжается работа по выявлению нарушений и привлечению к административной ответственности лиц, нарушивших требования, касающиеся порядка обращения с отходами. Сообщить о фактах нарушений можно на электронную почту uobik@yuzhno-sakh.ru и в рабочие часы по телефону 300-809 (доб. 4, 8).
Комментарии - 0
Другие
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
09:15 16 Апреля Финансирование программы по переселению из ветхого и аварийного жилья на Сахалине увеличили втрое
09:51 16 Апреля Сахалинские власти направили 3 миллиарда рублей на борьбу с бедностью
16:38 17 Апреля В Южно-Сахалинске стартовал II открытый городской конкурс детских и молодежных хоров
17:00 17 Апреля Больше 60 тысяч рублей собрали на благотворительном хоккейном матче в Южно-Сахалинске
17:05 28 Марта Валерий Лимаренко встретился с жителями Ногликского района
11:04 5 Апреля На Сахалине отметили 210-летие Николая Гоголя
09:18 4 Апреля Энергосистему Сахалинской области ждёт масштабное обновление
18:00 12 Апреля Сотни южносахалинцев вспомнили о подвиге первого космонавта Земли
Выбор редакции
- 17:29 Вчера Впервые в истории сахалинской пожарной охраны состоится торжественный развод караулов
- 12:00 19 Апреля 20 апреля в Южно-Сахалинске пройдет второй общегородской субботник
- 13:26 18 Апреля Южно-сахалинский сквер Головнина отметили в Министерстве строительства России
- 11:50 18 Апреля Южносахалинцев призывают привиться против кори
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?