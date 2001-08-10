Южносахалинцам напоминают о штрафах за сжигание мусора в черте города

Южносахалинцам напоминают о недопустимости сжигания всех видов мусора на территории города. Это запрещено Правилами благоустройства. Ограничения также распространяются на сжигание мусора и отходов на территории стройплощадок. Соблюдение указанных правил обязательно для всех физических и юридических лиц. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Невыполнение требований, установленных муниципальными правовыми актами, влечет административную ответственность, предусмотренную законом Сахалинской области «Об административных правонарушениях в Сахалинской области», в виде предупреждения или наложения административного штрафа: на граждан - до 5 000 рублей, должностных лиц - до 10 000 рублей; на юридических - до 50 000 рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа существенно увеличивается.

В административной комиссии города Южно-Сахалинска сформирована практика рассмотрения административных дел по данным видам нарушений. На сегодняшний день к административной ответственности привлечены лица, вынесены постановления с наложением административного штрафа на общую сумму 25 000 рублей.

В настоящее время должностными лицами администрации города продолжается работа по выявлению нарушений и привлечению к административной ответственности лиц, нарушивших требования, касающиеся порядка обращения с отходами. Сообщить о фактах нарушений можно на электронную почту uobik@yuzhno-sakh.ru и в рабочие часы по телефону 300-809 (доб. 4, 8).