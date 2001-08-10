Подрядчика работ в 25-м микрорайоне Южно-Сахалинска оштрафовали за нарушение правил благоустройства. Напомним, сотрудники департамента общественной безопасности и контроля зафиксировали на объекте «Реконструкция дорог в 25-м микрорайоне» нарушение правил обустройства и содержания строительной площадки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Зафиксировано, что на строительной площадке отсутствуют пешеходные зоны, пункты мойки колес автотранспорта, дополнительное освещение опасных мест, знаки и указатели путей объезда транспорта и прохода пешеходов.

По материалам возбужденного дела об административном правонарушении в отношении подрядной организации административной комиссией города Южно-Сахалинска вынесено решение привлечь юридическое лицо к административной ответственности по ч. 2 ст. 33-1 Закона Сахалинской области «Об административных правонарушениях» и назначить наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Наложенный штраф не освобождает от обязанности устранить выявленные нарушения. Если в ближайшее время подрядчик не исправит ситуацию, ему грозит повторный штраф до 300 тысяч рублей.

Действующими правилами не допускается вынос грязи колесами автотранспорта со строительных площадок. На въездах-выездах с территории должна быть благоустроена проезжая часть не менее 20 метров (отсыпка щебнем, укладка плитами или др.) с оборудованием для очистки (мойки) колес. Правила обязательны для всех участников градостроительной деятельности, независимо от формы собственности и источника финансирования выполняемых работ.

Сотрудники администрации осуществляют мониторинг, в ходе которого фиксируются факты неисполнения требований к содержанию стройплощадок. Сообщать о фактах нарушений могут и горожане на электронную почту uobik@yuzhno-sakh.ru и в рабочие часы по телефону 300-809 (доб. 4, 8).