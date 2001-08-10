Гражданин Узбекистана оплатил долг, чтобы вернуться на родину
Из-за неоплаченной задолженности уроженец Республики Узбекистан, нарушивший миграционное законодательство России, не мог покинуть территорию страны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
Решением суда житель областного центра обязан выплатить физическому лицу 32 тыс. рублей, однако, будучи уведомленным о последствиях неуплаты задолженности, требование исполнительного документа не исполнил. Более того, мужчина всячески избегал встреч с представителями закона.
Проверка имущественного положения должника показала, что зарегистрированной собственности и счетов в кредитных организациях он не имеет. Установить местонахождение неплательщика судебным приставам не удавалось, в связи с чем он был объявлен в розыск.
В дальнейшем стало известно, что должник подлежит административному выдворению за нарушение правил пребывания в Российской Федерации, а сам мигрант находился в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Сахалинской области, куда выехал судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 2 и разъяснил ему, что он не сможет покинуть центр и страну из-за имеющейся непогашенной задолженности и вынесенного в связи с долгом постановления о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации.
В итоге, иностранному гражданину ничего не оставалось, как принять меры по оплате долга перед взыскателем, а также исполнительского сбора в размере 2 тыс. рублей, вынесенного за неуплату долга в установленный законом срок для добровольного исполнения. На данный момент мужчина уже выдворен на родину и не сможет вернуться в нашу страну в течение 5 лет.
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