Сахалинец оплатил долг по алиментам, чтобы не сорвать поездку за рубеж

В отделе судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 2 на исполнении находится исполнительное производство в отношении местного жителя, обязанного ежемесячно выплачивать 1/4 часть всех видов дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако надлежащим образом исполнять решение суда мужчина не собирался, в связи с чем у него образовалась задолженность в размере 133 тыс. рублей.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области, проверка имущественного положения показала, что имущества, принадлежащего на праве собственности, официального источника дохода и счетов в кредитных организациях сахалинец не имеет. Будучи уведомленным о последствиях неисполнения требований исполнительного документа, предупреждения судебного пристава-исполнителя должник проигнорировал, что обернулось для него административной ответственностью по ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов свыше 2 месяцев без уважительных причин. После отработки назначенных судом 20 часов обязательных работ гражданин обратился в Центр занятости населения для постановки на учет и поиска официального трудоустройства. Алиментные платежи, в свою очередь, стали удерживаться из его пособия по безработице.

Вместе с тем, в отношении сахалинца было вынесено постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации, что, в итоге, и стало для него стимулом оплатить алименты из-за запланированной поездки за рубеж. Осознав, что отменить вынесенное ограничение возможно лишь после погашения всей суммы задолженности, мужчина в кратчайшие сроки оплатил алименты в полном объёме.

УФССП России по Сахалинской области призывает родителей ответственно относиться к своим обязательствам перед собственными детьми, своевременно и добровольно выплачивать алименты на их содержание.