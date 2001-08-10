В Южно-Сахалинске владелец автокафе установил его прямо на газоне. Факт незаконного размещения нестационарного торгового объекта (НТО) выявили сотрудники департамента общественной безопасности и контроля.

Конструкцию установили возле автозаправочного комплекса. Идея владельца НТО понятна: водители смогут подъехать к точке общественного питания и приобрести фастфуд не выходя из машины. Однако объект был размещен незаконно и с нарушениями правил благоустройства: его установили прямо на муниципальный газон.

Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, в ходе беседы сотрудники департамента разъяснили собственнику, что это административное правонарушение, за которое предусмотрены штрафы. Поэтому необходимо принять срочные меры по освобождению земельного участка от незаконного объекта. Собственник принял решение самостоятельно за свой счет вывезти объект. Сегодня киоск вывезен. Собственник будет привлечен к административной ответственности.

Это не единичный случай. Ранее факт незаконного размещения НТО был зафиксирован на пр. Победы. После визита сотрудников департамента владелец вывез объект.

Административная ответственность за подобное правонарушение предусматривает предупреждение или наложение штрафа: на граждан - до 3000 рублей, на должностных лиц - до 10000 рублей, на юридических лиц - до 50000 рублей. При повторном нарушении штрафы существенно возрастают.

Размещение нестационарных торговых объектов на территории Южно-Сахалинска осуществляется на основании договора и в соответствии с одноименной схемой. Это направление ведет департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка, куда необходимо обращаться за информацией, если вы планируете установить НТО. Телефоны: 300-735 (доб. 1,3), 300-743 (доб. 1).