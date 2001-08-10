Тихоокеанское
информационное агентство
17 Мая 2019
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Вместо дополнительного заработка сахалинка решилась более полумиллиона рублей
10:30, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Сахалинца арестовали на двое суток за уклонение от отбывания обязательных работ

Сахалинца арестовали на двое суток за уклонение от отбывания обязательных работ

Неплательщик алиментов из Ногликского района, уклонявшийся от отбывания назначенного ему административного наказания, оказался в неволе на 2 суток.

Мужчина, обязанный выплачивать 1/4 часть всех видов дохода на содержание несовершеннолетнего сына, умышленно не исполнял решение суда, в результате чего сумма задолженности составила 480 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.

Согласно проверке имущественного положения гражданина, ни ликвидного имущества, ни денежных средств на расчетных счетах в кредитных организациях, ни стабильного официального заработка он не имеет. Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава о последствиях неисполнения судебного решения, в том числе в виде привлечения к административной и уголовной ответственности, мер к погашению задолженности сахалинец так и не принял.

В итоге, уклонение от своих родительских обязанностей обернулось для безответственного родителя административной ответственностью по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ в виде 60 часов обязательных работ. Однако к отбыванию наказания мужчина так и не приступил, что стало основанием для составления в отношении него административного протокола по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ, рассмотрев который, суд признал мужчину виновным и подверг административному аресту сроком на 2 суток. Пребывание в неволе побудило мужчину приступить к отбыванию обязательных работ. Более того, если гражданин так и не предпримет мер к выплате алиментных платежей, ему грозит уголовная ответственность по                     ст. 157 УК РФ.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан добровольно и своевременно оплачивать алименты во избежание применения к ним крайних мер, в том числе привлечения к административной и уголовной ответственности.

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