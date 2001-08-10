Сахалинца арестовали на двое суток за уклонение от отбывания обязательных работ

Неплательщик алиментов из Ногликского района, уклонявшийся от отбывания назначенного ему административного наказания, оказался в неволе на 2 суток.

Мужчина, обязанный выплачивать 1/4 часть всех видов дохода на содержание несовершеннолетнего сына, умышленно не исполнял решение суда, в результате чего сумма задолженности составила 480 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.

Согласно проверке имущественного положения гражданина, ни ликвидного имущества, ни денежных средств на расчетных счетах в кредитных организациях, ни стабильного официального заработка он не имеет. Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава о последствиях неисполнения судебного решения, в том числе в виде привлечения к административной и уголовной ответственности, мер к погашению задолженности сахалинец так и не принял.

В итоге, уклонение от своих родительских обязанностей обернулось для безответственного родителя административной ответственностью по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ в виде 60 часов обязательных работ. Однако к отбыванию наказания мужчина так и не приступил, что стало основанием для составления в отношении него административного протокола по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ, рассмотрев который, суд признал мужчину виновным и подверг административному аресту сроком на 2 суток. Пребывание в неволе побудило мужчину приступить к отбыванию обязательных работ. Более того, если гражданин так и не предпримет мер к выплате алиментных платежей, ему грозит уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан добровольно и своевременно оплачивать алименты во избежание применения к ним крайних мер, в том числе привлечения к административной и уголовной ответственности.