Тихоокеанское
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13:01, 23.05.19 | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Охинский бизнесмен задолжал организациям почти 700 тысяч рублей

Охинский бизнесмен задолжал организациям почти 700 тысяч рублей

Житель Охинского района, будучи индивидуальным предпринимателем, не выполнял требования заключенных договоров по аренде земли и поставке коммунальных услуг. Это привело к судебным разбирательствам, а затем и возбуждению в районном отделе судебных приставов трех исполнительных производств о взыскании в пользу различных организаций 657 тысяч рублей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФССП.

Зная о необходимости оплаты задолженности, самостоятельно принимать меры по исполнению судебных решений должник не торопился. В связи с этим, судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение должника, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора на общую сумму 36 тысяч рублей за неисполнение требований исполнительных документов в сроки, установленные для их добровольного исполнения. Кроме того, представитель закона обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчётных счетах охинца в кредитной организации.

В итоге, вся сумма долга, а также исполнительский сбор были принудительно списаны с банковских счетов должника в полном объёме.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан и представителей юридических лиц своевременно и добровольно исполнять требования исполнительных документов во избежание применения мер принудительного характера и дополнительных расходов.

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