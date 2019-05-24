Более года 218 островитян уклоняются от уплаты алиментов

С начала года в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов на исполнении находилось 6126 исполнительных производства о взыскании алиментных платежей, окончено и прекращено - 1047 исполнительных производств. Как рассказали ТИА "Острова" в ведомстве, согласно действующему законодательству семья безвестно отсутствующего кормильца приравнивается к семье умершего кормильца, если его безвестное отсутствие удостоверено в установленном судебном порядке, а значит, в соответствии с ч. 1 ст. 9 ФЗ № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», несовершеннолетний ребёнок имеет право на трудовую пенсию (по потере кормильца).

Достаточным основанием для рассмотрения в судебном порядке вопроса о признании должника безвестно отсутствующим считается полное отсутствие каких-либо сведений о неплательщике более 1 года с момента фиксации последней поступившей о нём информации, которую в том числе взыскатель может получить у судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск.

За 4 месяца 2019 года в УФССП России по Сахалинской области в производстве находилось 448 розыскных дел, заведенных в отношении должников-алиментщиков, из них прекращено в связи с розыском – 102 дела, а количество граждан, находящихся в розыске свыше года, составляет 218. В 2018 году в Сахалинской области взыскателями в соответствии со ст. 42 ГК РФ было подано три заявления в суд о признании должника по алиментам безвестно отсутствующим, которые рассмотрены и удовлетворены. В текущем году в областные суды поступило три заявления, которые на данный момент ожидают рассмотрения.

Региональное управление ФССП призывает граждан своевременно и добровольно исполнять родительские обязательства.