Почти 1,5 тысячи неплательщиков алиментов живут в Южно-Сахалинске

Из года в год неуплата родителями алиментов остаётся в нашей стране острой социальной проблемой, и Сахалинская область не является исключением. На начало мая текущего года в региональном УФССП остаток исполнительных производств данной категории был равен 5079, и накануне Международного дня защиты ребёнка Управлением проведён анализ, где в регионе наибольшее количество неплательщиков алиментов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.

Практически по всем показателям районом-лидером является Южно-Сахалинск. Например, наибольшее количество исполнительных документов находится на исполнении в областном центре — 1474, самая большая сумма денежных средств на содержание несовершеннолетних детей, подлежащая взысканию — 534 млн. рублей — также в Южно-Сахалинске.

При этом, помимо областного центра (1172), должников-мужчин больше всего выявлено в Корсаковском (375) и Холмском (300) районах, а должников-женщин, помимо Южно — Сахалинска (303), больше всего в Поронайском (120) и также Корсаковском (115) районах.

По наибольшей взысканной сумме алиментной задолженности соответственно остаётся Южно-Сахалинск (23,9 млн. рублей), среди других районных структурных подразделений Управления лидерами являются отдел судебных приставов по Корсаковскому району (4,8 млн. рублей) и отдел судебных приставов по Холмскому району району (4,6 млн. рублей).

Вместе с тем, превалирующая часть безработных неплательщиков алиментов проживает, в основном, в областном центре (1076), а также в Корсаковском (294) и Охинскому районах.

Больше всего сахалинцев, лишенных родительских прав, — в Южно-Сахалинске (206), Поронайском (97) и Томаринском (74) районах, при этом, из них районом-лидером по количеству женщин, не считая областного центра, является Поронайский район (86).

Кроме того, тройку лидеров в Сахалинской области, где должники, опасаются быть ограниченными в праве управления транспортными средствами, возглавляют Южно-Сахалинск (421), Корсаковский (182) и Долинский (145) районы, а перспектива оказаться в «списке невыездных» наибольшее беспокойство вызвала, помимо у жителей областного центра (1067), Корсаковского (326) и Поронайского (277) районов. Во избежание или с целью отмены уже вынесенного ограничения указанным неплательщикам ничего другого не оставалось, как погасить задолженность перед своими детьми.

Районы, где граждане часто привлекались к административной ответственности за неуплату алиментов без уважительных причин свыше 2 месяцев, а именно по ст. 5.35.1 КоАП РФ: г. Южно-Сахалинск (83), Долинский, Корсаковский и Тымовский районы (10 в каждом).

Наибольшее количество сахалинцев, совершивших преступление, предусмотренное ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», согласно анализу, установлено в Южно-Сахалинске (23), в Долинском (7), Тымовском (7), Анивском (5) и Ногликском (5) районах.

УФССП России по Сахалинской области напоминает, что согласно Семейного кодекса РФ родители обязаны воспитывать и содержать своих несовершеннолетних детей, а также призывает добровольно и своевременно платить алименты во избежание мер, применяемых судебными приставами.