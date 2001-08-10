Одно из анивских кафе временно закрыли из-за нарушения санитарных норм

Судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Анивскому району приостановил деятельность одного из городских кафе по решению суда.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УФССП, основанием для судебного разбирательства в отношении индивидуального предпринимателя послужило выявленное специалистами Роспотребнадзора нарушение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к организациям общественного питания.

Так как несоблюдение санитарных норм и правил, установленное в ходе проверки, представляет непосредственную угрозу для здоровья посетителей заведения, судом в отношении должника в соответствии со ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» вынесено наказание в виде административного приостановления деятельности магазина-кафе «Как дома» сроком на 30 суток.

Судебный пристав-исполнитель совершил выход по месту нахождения кафе и в присутствии понятых приостановил его деятельность, составив соответствующий акт. В течение установленного времени владелец заведения обязан устранить выявленные нарушения.

В случае неисполнения решения суда, должник может быть привлечен к административной ответственности.