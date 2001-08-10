Одно из анивских кафе временно закрыли из-за нарушения санитарных норм
Судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Анивскому району приостановил деятельность одного из городских кафе по решению суда.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УФССП, основанием для судебного разбирательства в отношении индивидуального предпринимателя послужило выявленное специалистами Роспотребнадзора нарушение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к организациям общественного питания.
Так как несоблюдение санитарных норм и правил, установленное в ходе проверки, представляет непосредственную угрозу для здоровья посетителей заведения, судом в отношении должника в соответствии со ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» вынесено наказание в виде административного приостановления деятельности магазина-кафе «Как дома» сроком на 30 суток.
Судебный пристав-исполнитель совершил выход по месту нахождения кафе и в присутствии понятых приостановил его деятельность, составив соответствующий акт. В течение установленного времени владелец заведения обязан устранить выявленные нарушения.
В случае неисполнения решения суда, должник может быть привлечен к административной ответственности.
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