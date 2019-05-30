Тихоокеанское
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Южносахалинцев зовут на бесплатные тренировки
15:56, 30.05.19 | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Транспортный прокурор Сахалинской области ответит на вопросы островитян

Сахалинцев приглашают на личный прием граждан в транспортную прокуратуру. Мероприятие пройдет с 9 до 18 часов завтра, 31 мая по адресу: ул. Дзержинского, д. 34, 3-й этаж.

Как пояснили ТИА "Острова в ведомстве", в рамках встречи сахалинцы смогут получить разъяснение по вопросам, связанным с соблюдением экологического законодательства на предприятиях транспорта, а также сообщить о нарушениях закона.

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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

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