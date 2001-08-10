Охинец погасил долг по кредиту только после вмешательства приставов
Житель Охинского района игнорировал свои финансовые обязательства перед кредитной организацией, и, чтобы исполнить судебное решение, пришлось вмешаться судебным приставам. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное управление ФССП.
Мужчина своевременно не исполнил условия кредитного договора, в результате чего сумма задолженности составила более 190 тысяч рублей. Зная о возбужденном в отношении него исполнительном производстве, сахалинец не предпринимал никаких мер для погашения долга, официального дохода не имел и представителей закона всячески избегал.
В результате проверки имущественного положения должника было установлено, что в одном из банков он имеет расчетный счёт, в связи с чем судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на находящиеся на нём денежные средства. Кроме этого, за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа в отношении неплательщика был вынесен исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, назначенный за несвоевременное исполнение решения суда.
В итоге, вся сумма задолженности и исполнительский сбор были погашены в полном объёме путем принудительного списания денежных средств с банковского счёта.
Комментарии - 0
Другие
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
11:30 8 Мая Ансамбль «Казачий Круг» поздравит сахалинок с Днём жен-мироносиц
10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
Выбор редакции
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
- 09:00 7 Мая Детская спортивная база на «дальневосточных гектарах» растит будущих чемпионов на Кунашире
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?