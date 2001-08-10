Охинец погасил долг по кредиту только после вмешательства приставов

Житель Охинского района игнорировал свои финансовые обязательства перед кредитной организацией, и, чтобы исполнить судебное решение, пришлось вмешаться судебным приставам. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное управление ФССП.

Мужчина своевременно не исполнил условия кредитного договора, в результате чего сумма задолженности составила более 190 тысяч рублей. Зная о возбужденном в отношении него исполнительном производстве, сахалинец не предпринимал никаких мер для погашения долга, официального дохода не имел и представителей закона всячески избегал.

В результате проверки имущественного положения должника было установлено, что в одном из банков он имеет расчетный счёт, в связи с чем судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на находящиеся на нём денежные средства. Кроме этого, за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа в отношении неплательщика был вынесен исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, назначенный за несвоевременное исполнение решения суда.

В итоге, вся сумма задолженности и исполнительский сбор были погашены в полном объёме путем принудительного списания денежных средств с банковского счёта.